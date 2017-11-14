14/11/2017 11:06
Sarı kırmızılı kulüpte Yasin ve Sinan operasyonu
Galatasaray'da bu yıl forma şansı pek bulamayan Sinan Gümüş ve Yasin Öztekin için kollar sıvandı
Sarı kırmızılı fomayı giyen futbolcular Sinan ve Yasin'in satışına onay çıktığı ancak istenilen 2 milyon euro'nun fazla bulunduğu belirtildi. Galatasaray yönetiminin, Tudor'un Emre'yi çok istemesine karşın bu transfer için 1 milyon euro'dan fazla para vermeyi düşünmediği öğrenildi. Yasin'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sinan'ın ise 2019 yılı sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.