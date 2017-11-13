13/11/2017 14:22


Galatasaray'da Asamoah baskısı sürüyor

Asamoah

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün Juventus'un sol beki Asamoah'ı renklerine katmalarının imkansız olduğunu açıklasa da sarı kırmızılılar Ganalı oyuncudan vazgeçmiyor

Ergün’ün, yabancı kuralının değişme ihtimaline vurgu yaparak Asamoah’ı Ocak ayında kadrolarına katmayacaklarını açıklamasına rağmen; kulüp başkanı Dursun Özbek, teknik heyetin de takımda görmek istediği Ganalı oyuncu için talimat verdi. Juventus kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Galatasaray, sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek olan Asamoah için 1.5 milyon Euro önerecek.

Teknik direktör Igor Tudor da bu sezon takviye için ilk bölgeyi sol bek olarak belirledi. Hırvat teknik adam, Linnes ve Latovlevici’nin forma giydiği savunmanın solunda zaman zaman Denayer’i oynatmak zorunda kalmıştı. Başarılı oyuncu, daha önce Galatasaray’da forma giymek istediğini İtalyan kulübüne bildirmiş, yaz aylarında yapılan pazarlıklar sonuç aşamasına gelmişti.

Ancak Juventus, transferin son gününde Asamoah’ı satmaktan vazgeçmişti. Juventus’ta 6.sezonunu geçiren Asamoah, 12 haftası geride kalan Serie A’da 5 maçta forma giyip 1 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer alan Ganalı oyuncu, Avrupa maçlarında hiç süre almadı.

 

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