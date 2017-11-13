13/11/2017 11:26


Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumu nasıl oldu

Naim Süleymanoğlu

Milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin son bilgiyi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan verdi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi. 

'Üzerimize düşeni yapacağız'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kuzey Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin ise, "Irak tarafı için yardım konusunda harekete geçtik, Irak'tan beklediğimiz süre içinde yardım talebi gelmedi. İran'dan da bir talep gelmedi. Biz üzerimize düşeni yapmak için hazırız" dedi.

 

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