Cristiano Ronaldo yeniden baba oldu işte o kare

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo 4. kez baba oldu. Ronaldo, eşi ve yeni doğan kızı ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı

Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez, oğlu Cristiano Jr. ve “Alana Martina” ismini verdikleri yeni kızıyla sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Ronaldo haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyururken “Alana Martina doğdu. Geo ve Alana çok iyi. Hepimiz çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.