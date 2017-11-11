Antalya temsilcisi Rus yıldız futbolcuyu istiyor

Kadın Futbol 1’inci Ligi ekibi 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor,Rusya Kadın Milli Takımı’nın yıldızı Ksenia Kovalenko’yu renklerine katmak istiyor

Rusya Kadınlar Premier Ligi’nde şampiyonluk yarışını son maçta kaybederek 2’nci sırada yer alan CSKA Moskova’nın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna Antalya temsilcisi 1.5 yıllık transfer teklifinde bulundu.

Takımıyla sözleşmesi sona eren Ksenia Kovalenko’yu Ocak ayında kadrosuna dahil etmeyi planlayan Antalya ekibi, yıldız futbolcuya ayda 60 bin Ruble (yaklaşık 4 bin TL) önerdi.

TEKLİFE NE DEDİ

Tekniği ve güzelliğiyle dikkati çeken Ksenia Kovalenko, Antalya temsilcisinin teklifine olumlu yanıt verdi. 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor yöneticileri, Rus futbolcuyla yılsonunda son görüşmeyi yaparak transferi gerçekleştirmek istiyor.

SPONSOR BULUNURSA ALACAKLAR

1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Sportif Direktörü Hüseyin Türk, “Takımımızın başarısı için desteği ihtiyacımız var. Rus futbolcuyu devre arasında kadromuza dahil etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz olumlu geçti. Son görüşmemizde bazı transfer detaylarında anlaşıp imza atmak istiyoruz. Rus liginde oynadığı maçlardaki performansıyla ön plana çıkan Ksenia Kovalenko’nun transferi için sponsor desteğine ihtiyacımız var. Takımımıza sponsor desteği sağlarsak yıldız futbolcunun transferini gerçekleştireceğiz” dedi.