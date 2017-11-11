11/11/2017 09:47


Emre Belözoğlu 'Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray’dır'

Emre Belözoğlu

Hülya Avşar'ın sunduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katılan Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu samimi açıklamalarda bulundu

İşte Emre Belözoğlu’nun açıklamaları…

“Arda çok iyi basketbol oynar”

“Futbolcular futbol dışında da birçok branş ile uğraşır. Arda Turan çok iyi basketbol oynar mesela. Ben iyi basketbol oynayamam. Ben hayalini kurduğum mesleği yapıyorum. Ülkemizde hayalini kurduğun mesleği yapmak zor. Kramponum yoktu, terlikle futbol oynuyordum.”

“Futboldaki en büyük sıkıntı, futbolu yönetenler saha içinden gelmediği için yaşananlar saha dışına yansıyor. Başakşehir kurumsal anlamda Türkiye’nin örnek alabileceği bir kulüp”

“Fenerbahçe’ye giderken çok tepki aldım”

“Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray’dır. Sonrasında Fenerbahçe’yi tercih ettim. Çok tepki aldım. 20 yaşında yurt dışına gittim. Inter’e giderken kırgın ayrıldım. Sonra Adnan Polat’a söz verdim ilk sizinle görüşürüm diye. Sonrasında Galatasaray beni istemediğini söyledi. Beni Fenerbahçe istedi. Aziz Yıldırım’ın evinde buluşup anlaştık. Benim için kolay bir karar olmadı”

“Galatasaray forması üzerimdeyken…”

“Babam bizi Fenerbahçeli yaptı. Ancak hiçbir zaman Galatasaray forması üzerimdeyken Fenerbahçeli gibi oynamadım. Bilinç altımda teşkil etmedi. Fenerbahçe’ye geldiğimde “İyi ki Fenerbahçe’ye geldim” dedim.

Emre’den küfür cevabı

Hülya Avşar’ın “Küfür etmek rahatlatıyor mu? Çok mu hırs oluyor sahada?” soursuna tecrübeli futbolcu; “Sahanın içinde ister istemez küfür oluyor. Ben bazen yakalansam da çok az küfür edenlerden biriyim.” dedi.

“Aramın kötü olduğu hakem yoktur. Tolga Özkalfa, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bence iyi hakemler.”

“Şampiyonlıuk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe…”

“Geçen sezon Beşiktaş’la biz şampiyonluk yarışında vardık. Bu sene sanki 3 ve 4. takım gelebilir. Galatasaray ve Fenerbahçe gelebilir.”

“Rize’de silahlı saldırı”

Hülya Avşar’ın “Futbolculuk döneminde başına gelen en kötü şey nedir?” sorusuna milli futbolcu Emre Belözoğlu; “Fenerbahçe’de oynadığım dönemde Rize’de silahlı saldırıya uğramamız. Korkudan ziyade futboldaki fanatizmin bu noktaya gelmesine üzüldüm”

“Yabancı sınırına karşıyım”

“Ben de yabancı sınırına karşıyım. Türk futbolcular aralarında bu mesleği profesyonel olarak görmeyenler var. Şapkalarını önlerine koymaları lazım. Taraftarlar da iyi futbolcu izlemek ister”


2018 sınav takvimi
ÖSYM açıkladı işte 2018 yılının sınav takvimi
Putin ve Donald Trump
İki lider Suriye konusunda anlaşmaya vardı
Haşim Erburhan
Gelen su faturasını görünce şaşkına döndü
Emre Belözoğlu
Emre Belözoğlu 'Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray’dır'
hayvan cinayeti
İngiliz polisi 358 hayvanı öldüren caniyi arıyor
İlgili Haberler
Alex de Souza

Alex de Souza Mustafa Kemal'i unutmadı

Vodafone Park

Vodafone Park’ta duygusal anlar

Beşiktaş

Siyah beyazlı kulüpten anlamlı paylaşım

Galatasaray

Galatasaray Kulübünden 'Atatürk' paylaşımı

Son Dakika Haberleri
2018 sınav takvimi

ÖSYM açıkladı işte 2018 yılının sınav takvimi

Putin ve Donald Trump

İki lider Suriye konusunda anlaşmaya vardı

Haşim Erburhan

Gelen su faturasını görünce şaşkına döndü

hayvan cinayeti

İngiliz polisi 358 hayvanı öldüren caniyi arıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

İyi Parti taban yapmaya başladı

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Partisi’nin merkez sağı kucaklayacağı söylenmişti. MHP’den ayrılan ve bu partinin % 50 oyunu alan İYİ Parti’nin AK Parti küskünleri ...

Devam