Emre Belözoğlu 'Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray’dır'

Hülya Avşar'ın sunduğu "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programına katılan Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu samimi açıklamalarda bulundu

İşte Emre Belözoğlu’nun açıklamaları…

“Arda çok iyi basketbol oynar”

“Futbolcular futbol dışında da birçok branş ile uğraşır. Arda Turan çok iyi basketbol oynar mesela. Ben iyi basketbol oynayamam. Ben hayalini kurduğum mesleği yapıyorum. Ülkemizde hayalini kurduğun mesleği yapmak zor. Kramponum yoktu, terlikle futbol oynuyordum.”

“Futboldaki en büyük sıkıntı, futbolu yönetenler saha içinden gelmediği için yaşananlar saha dışına yansıyor. Başakşehir kurumsal anlamda Türkiye’nin örnek alabileceği bir kulüp”

“Fenerbahçe’ye giderken çok tepki aldım”

“Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray’dır. Sonrasında Fenerbahçe’yi tercih ettim. Çok tepki aldım. 20 yaşında yurt dışına gittim. Inter’e giderken kırgın ayrıldım. Sonra Adnan Polat’a söz verdim ilk sizinle görüşürüm diye. Sonrasında Galatasaray beni istemediğini söyledi. Beni Fenerbahçe istedi. Aziz Yıldırım’ın evinde buluşup anlaştık. Benim için kolay bir karar olmadı”

“Galatasaray forması üzerimdeyken…”

“Babam bizi Fenerbahçeli yaptı. Ancak hiçbir zaman Galatasaray forması üzerimdeyken Fenerbahçeli gibi oynamadım. Bilinç altımda teşkil etmedi. Fenerbahçe’ye geldiğimde “İyi ki Fenerbahçe’ye geldim” dedim.

Emre’den küfür cevabı

Hülya Avşar’ın “Küfür etmek rahatlatıyor mu? Çok mu hırs oluyor sahada?” soursuna tecrübeli futbolcu; “Sahanın içinde ister istemez küfür oluyor. Ben bazen yakalansam da çok az küfür edenlerden biriyim.” dedi.

“Aramın kötü olduğu hakem yoktur. Tolga Özkalfa, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bence iyi hakemler.”

“Şampiyonlıuk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe…”

“Geçen sezon Beşiktaş’la biz şampiyonluk yarışında vardık. Bu sene sanki 3 ve 4. takım gelebilir. Galatasaray ve Fenerbahçe gelebilir.”

“Rize’de silahlı saldırı”

Hülya Avşar’ın “Futbolculuk döneminde başına gelen en kötü şey nedir?” sorusuna milli futbolcu Emre Belözoğlu; “Fenerbahçe’de oynadığım dönemde Rize’de silahlı saldırıya uğramamız. Korkudan ziyade futboldaki fanatizmin bu noktaya gelmesine üzüldüm”

“Yabancı sınırına karşıyım”

“Ben de yabancı sınırına karşıyım. Türk futbolcular aralarında bu mesleği profesyonel olarak görmeyenler var. Şapkalarını önlerine koymaları lazım. Taraftarlar da iyi futbolcu izlemek ister”