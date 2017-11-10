10/11/2017 17:13


Alex de Souza Mustafa Kemal'i unutmadı

Alex de Souza

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümü nedeniyle paylaşımda bulundu

 Futbolculuğu döneminde de Atatürk ile ilgili kitaplar okuyan ve Türkiye tarihine yakın ilgi duyan Alex de Souza, 10 Kasım’da yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisi kazandı. İstanbul’da yaşarken evinin duvarlarını Atatürk fotoğrafları ile dolduran Alex de Souza, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna saygısını bir kez daha gösterdi.

Resmi Instagram hesabından Atatürk’ün bir fotoğrafını paylaşan Alex de Souza, fotoğrafın yanına ise Türkçe “Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz saygılarımla” yazdı.

 

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