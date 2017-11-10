10/11/2017 11:53


Vodafone Park’ta duygusal anlar

Vodafone Park

Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına saygı için Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park’ta yapılan saat koreografisiyle andı

Kulüp personelinin yanı sıra amatör branş sporcuları, altyapı sporcuları ve UNIBJK’nin desteğiyle koreografi hazırlandı.Vodafone Park çimlerinde bir araya gelen sporcular ve kulüp personeli, orta yuvarlakta Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’i temsilen saat koreografisi gerçekleştirdi. Kulüp de logosunu karartarak “Bugün Simsiyahız” yazısını yayınladı.


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