Siyah beyazlı kulüpten anlamlı paylaşım

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş Kulübü özel bir mesaj yayınladı

Beşiktaş Kulübünün başkan Fikret Orman'ın imzasıyla yayımladığı anma mesajında şunlar kaydedildi:"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş camiası olarak; Atamıza olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamıza olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.

Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Bizler bugün, Türk halkını bağımsız devlet düşüncesinde birleştiren ve bu ülküde kurtuluş mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. O'nu, aramızdan ayrılışının 79. yılında özlem, saygı, sevgi ve minnetle bir kez daha anıyoruz."