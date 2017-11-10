10/11/2017 11:46


Siyah beyazlı kulüpten anlamlı paylaşım

Beşiktaş

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü nedeniyle Beşiktaş Kulübü özel bir mesaj yayınladı

Beşiktaş Kulübünün başkan Fikret Orman'ın imzasıyla yayımladığı anma mesajında şunlar kaydedildi:"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş camiası olarak; Atamıza olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamıza olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.

Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Bizler bugün, Türk halkını bağımsız devlet düşüncesinde birleştiren ve bu ülküde kurtuluş mücadelesinin önderi olan Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybetmenin hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. O'nu, aramızdan ayrılışının 79. yılında özlem, saygı, sevgi ve minnetle bir kez daha anıyoruz."

 

TBCCI
Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası TBCCI etkinliği
Vodafone Park
Vodafone Park’ta duygusal anlar
anıtkabir ziyaret
Genci yaşlısı Ata'nın huzuruna çıktı
kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Atatürk'ü sonsuz özlemle anıyorum'
Beşiktaş
Siyah beyazlı kulüpten anlamlı paylaşım
İlgili Haberler
Vodafone Park

Vodafone Park’ta duygusal anlar

Galatasaray

Galatasaray Kulübünden 'Atatürk' paylaşımı

fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü Ulu önder Atatürk'ü andı

Romanya Türkiye

Romanya Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

Son Dakika Haberleri
TBCCI

Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası TBCCI etkinliği

anıtkabir ziyaret

Genci yaşlısı Ata'nın huzuruna çıktı

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Atatürk'ü sonsuz özlemle anıyorum'

10 Kasım Atatürk'ü Anma

En anlamlı ve en özel 10 Kasım mesajları

 Yazarlarımız
necdet siaslı

İyi Parti taban yapmaya başladı

Meral Akşener’in Genel Başkanı olduğu İYİ Partisi’nin merkez sağı kucaklayacağı söylenmişti. MHP’den ayrılan ve bu partinin % 50 oyunu alan İYİ Parti’nin AK Parti küskünleri ...

Devam