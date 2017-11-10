Galatasaray Kulübünden 'Atatürk' paylaşımı

Galatasaray Kulübü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 79. yıl dönümünde özel bir mesajla andı

Galatasaray Kulübünün açıklamasında Atatürk'ün özlemle anıldığı aktarılarak, "Sadece Türk halkının değil, tüm insanlığın saygısına mazhar olmuş büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk düşünce, ilke ve devrimleri ile yolumuzu aydınlattı, aydınlatmaya da devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.