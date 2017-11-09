09/11/2017 15:44


Romanya Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

Romanya Türkiye

A Milli Futbol Takımı bu akşam rakibi Romanya ile mücadele edecek

Türkiye ve Romanya arasında oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 21.15'te başlayacak. Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak. Maçı yayınlanacak kanal henüz açıklanmadı

 

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