Alper Potuk'a Süper Lig ekibi talip oldu

Son olarak Beşiktaş'a mağlup olan Süper Lig ekibi Göztepe, kötü gidişatı durdurmak adına bazı adımlar atmaya başladı

Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna’nın yönetime Fenerbahçeli Alper Potuk’un adını verdiği öğrenildi.Fenerbahçe’de yeni sözleşmesi uzatılan ve sıkça şans bulan başarılı oyuncunun transferi zor görünüyor. Ancak yönetimin, Alper Potuk’un durumuyla ilgili Fenerbahçe kulübünden bilgi alacağı ve kiralık önerisinin masaya konacağı öğrenildi. İzmir ekibi ayrıca savunmaya da takviye için kolları sıvadı. Stoper transferi için hazırlanan listedeki isimlerle görüşmeler şimdiden başlamış durumda.