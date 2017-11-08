Sarı kırmızılılarda Medipol Başakşehir mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan lider Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, kondisyon, pas ve topa sahip olma çalışmaları yaptıkları belirtildi.Sarı-kırmızılı ekipte, milli takımlara giden Selçuk İnan, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues'in yanı sıra bugün çocuğu dünyaya gelmesi nedeniyle izinli olan kaleci Fernando Muslera'nın antrenmana katılmadığı aktarıldı.Galatasaray, çift antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.