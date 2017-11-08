Romanya Türkiye mücadelesini yönetecek hakem belli oldu
Türkiye ile Romanya'nın yapacağı özel maçın hakemi belli oldu
A Milli Futbol Takımının yarın akşam rakibi Romanya ile deplasmanda oynayacağı özel karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek.Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 21.15'te başlayacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak.Maçın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak.