Romanya Türkiye maçı canlı yayın bilgileri
Cluj kentinde oynanacak özel maçta A Milli Takım, Romanya ile mücadele edecek
9 Kasım Perşembe günü Antalya'da oynanacak karşılaşma saat 21.15'de başlayacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:
Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atilla Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).