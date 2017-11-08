08/11/2017 08:54


O futbolcu da milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

A milli takım

Milli futbolcu Tolga Ciğerci, sakatlığı nedeniyle Romanya ve Arnavutluk ile oynanacak maçların aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, sol ayak tabanında yaralanma meydana gelen Tolga Ciğerci'nin, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyetinin yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda, Tolga'nın iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağı öngörülerek futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.Milli takımda daha önce yine sakatlıkları gerekçesiyle Emre Mor ve Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarılmıştı.


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