MHK eleştirilen hakem Onur Mert'in kariyerini sonlandırdı

U17 Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki kararları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem Onur Mert’in kariyerini sonlandırdı

Habertürk Gazetesi’nin iddiasına göre, sosyal medyada büyük tepki toplayan hakem Mert’in, Merkez Hakem Kurulu ve Süper Lig hakemleriyle ilgili kullandığı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından MHK’dan flaş bir karar alındı.MHK, Elit U17 Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki uçan tekmeye sarı kart vermesi ve hakem camiasına yönelik ağza alınmayacak sözler sarfetmesi nedeniyle genç hakemin kariyerini bitirme kararı aldı.

Genç hakem tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kendime tarafsız bir sayfa açtım. Bu camiaya girdikten sonra Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus hocalarımın ne kadar değerli ve mükemmel birer insan olduklarını görünce onların yolundan ilerlemeye karar verdim” demişti.