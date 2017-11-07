07/11/2017 15:09


MHK eleştirilen hakem Onur Mert'in kariyerini sonlandırdı

Onur Mert

U17 Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki kararları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakem Onur Mert’in kariyerini sonlandırdı

Habertürk Gazetesi’nin iddiasına göre, sosyal medyada büyük tepki toplayan hakem Mert’in, Merkez Hakem Kurulu ve Süper Lig hakemleriyle ilgili kullandığı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından MHK’dan flaş bir karar alındı.MHK, Elit U17 Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki uçan tekmeye sarı kart vermesi ve hakem camiasına yönelik ağza alınmayacak sözler sarfetmesi nedeniyle genç hakemin kariyerini bitirme kararı aldı.

Genç hakem tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kendime tarafsız bir sayfa açtım. Bu camiaya girdikten sonra Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus hocalarımın ne kadar değerli ve mükemmel birer insan olduklarını görünce onların yolundan ilerlemeye karar verdim” demişti.


necdet siaslı
Kriz çıkartıp, sonra da silah satışı
ilkgul karaca
Anlatılan Senin Hikayendir
ilkgul karaca
Saat 9'u 5 Geçe
Onur Mert
MHK eleştirilen hakem Onur Mert'in kariyerini sonlandırdı
flaş haber
İskoç parlamentosunda şüpheli paket alarmı
İlgili Haberler
Aykut Kocaman

Fenerbahçe Aykut Kocaman hakkında karar verdi

Fernando Muslera

Galatasaraylı file bekçisi baba oldu

Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır'dan günler sonra gelen penaltı itirafı

A milli takım

A Milli Takım mesaiye başladı

Son Dakika Haberleri
necdet siaslı

Kriz çıkartıp, sonra da silah satışı

ilkgul karaca

Anlatılan Senin Hikayendir

ilkgul karaca

Saat 9'u 5 Geçe

flaş haber

İskoç parlamentosunda şüpheli paket alarmı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Darbenin arkasındaki gerçekler

Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen “yolsuzluk operasyonu” olarak da adlandırılan gözaltı dalgasında ilk gün 11 prens ve 38 bakan gözaltına alındı. Daha sonra operasyonlar başka isimlere de ...

Devam