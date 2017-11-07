07/11/2017 13:09


Cüneyt Çakır'dan günler sonra gelen penaltı itirafı

Cüneyt Çakır

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, Sivasspor ile Konyaspor takımları arasında oynanan mücadelede verdiği hatalı penaltı kararıyla tepkileri üzerine çekmişti

Maçın ardından hakem Cüneyt Çakır'ın Eren Albayrak’tan özür dilediği öğrenildi. Lig Radyo’da Mixed Zone programına konuşan başarılı sol bek Eren, “Pozisyon açıkça görülüyor. Cüneyt hocayla uçakta beraber döndük ve pozisyonu konuştuk. Bana, ‘Açım iyiydi, çok net karar verdim ama daha sonra izleyince yanlış gördüğümü anladım. Malesef bu tür hatalar maçın akışını direkt etkiliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Unutup önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.


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