07/11/2017 07:51


A Milli Takım mesaiye başladı

A milli takım

Milliler, Romanya ile deplasmanda, Arnavutluk ile ise Antalya'da yapacakları maçın hazırlıklarına başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milli oyuncuların, ilk antrenmanı teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirdiği belirtildi.Milliler, yarın akşam ilk 15 dakikası basına açık tutulacak idmanla hazırlıkların İstanbul bölümünü tamamlayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Romanya maçı için 8 Kasım Çarşamba günü Cluj kentine gidecek. Romanya-Türkiye maçı, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda 9 Kasım Perşembe günü TSİ 21.15'te başlayacak.A Milli Takım, Arnavutluk müsabakası için 10 Kasım Cuma günü Cluj'dan Antalya'ya geçecek ve rakibiyle 13 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.


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