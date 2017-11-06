06/11/2017 19:00


Galatasaray'dan Rıdvan Dilmen için flaş hamle

Rıdvan Dilmen

Sarı kırmızılı kulüp, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'i mahkemeye verecek

Galatasaray, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in 4 Kasım 2017’de NTV’de yayınlanan “Yüzde Yüz Futbol” Programı’nda sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

NE OLMUŞTU?

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yeni transferleri ile ilgili yaptığı yorumda “Dursun Özbek’i tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi transferler yaptılar. Yok bonservis problemi yokmuş, oyuncuyla problemi varmış. Bir şekilde formüle ettiler. Ha kanunsuz bir şey yaptılarsa bilemem” dedi. Bunun üzerine ağır eleştiri alan Rıdvan Dilmen, özür dilemek zorunda kaldı. Yine NTV Spor canlı yayına bağlanan Rıdvan Dilmen, tepkiler üzerine “Galatasaray Kulübü’ne asla ama asla saygısızlığım olmaz, olamaz da… Yanlış anladılarsa da kusura bakmasınlar. Sevgili Galatasaraylılar da onlara bir saygısızlık yapmayacağımızı bilirler” dedi.


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