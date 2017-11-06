06/11/2017 13:02


Emre Mor Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Emre Mor

Millerin Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi sakatlanan Emre Mor aday kadrodan çıkarıldı

TFF konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte TFF tarafından yapılan o açıklama:

İspanya'nın Celta Vigo takımı ile yaptığı antrenman sırasında sağ ayak bileği bağlarında burkulmaya bağlı zedelenme oluşan Emre Mor, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Celta Vigo'dan gelen tıbbi raporu inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesini uygun buldu.


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