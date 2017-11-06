Galatasaray istatistiklerde de en zirvede

Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de başarısız olan Galatasaray bu yıl yenilenen kadrosuyla adeta rüzgar gibi esiyor. Bu yıl rakip kaleyi daha fazla havalandıran sarı kırmızılılar bir çok istatistikte en üst sırada yer alıyor

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok puan kazanan takım olma başarısı gösterdi. Ligde 26 puan toplayan sarı-kırmızılı takım aynı zamanda, son 12 sezondaki en başarılı performansını sergiledi.

En çok kazanan, en az yenilen

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en çok maç kazanan ve en az maç yitiren ekip unvanına sahip.

En fazla maç kazanan ekipler sıralamasında 8 galibiyetle ilk basamakta yer alan Galatasaray'ın sadece bir yenilgisi bulunuyor

En çok gol atan, en az gol yiyen

Süper Lig'in en skorer takımı konumunda bulunan Galatasaray, aynı zamanda en az gol yiyen ekip olarak da öne çıkıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 26 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde sadece 9 gol gördü.

Topa sahip olma, isabetli şut ve başarılı pas yüzdesi

Galatasaray, Süper Lig'de topa sahip olma, isabetli şut çekme ve en başarılı pas yüzdesinde de ilk sıraya sahip.

Topa sahip olma istatistiğinde yüzde 60 ile zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, başarılı pas yüzdesinde de 83,6 ile rakiplerinin önünde yer alma başarısı gösteriyor.

Golcüleri de ilk sırada

Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Tolga Ciğerci ve Maicon Roque, Süper Lig'de mevkilerine göre en golcü futbolcular olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı formayla 11 kez fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında Göztepeli Adis Jahovic ile zirvede bulunuyor.