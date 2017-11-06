06/11/2017 12:33


Eskişehirspor'da başkan ve yönetim kurulu istifa edecek

Sinan Özeçoğlu

TFF 1. Lig’de kötü günler yaşayan Eskişehirspor’da Başkan Sinan Özeçoğlu ve yönetim kurulu istifa kararı aldı

Başkan Sinan Özeçoğlu, “Bir yandan takım kurmaya çalışırken, bir yandan da kulübün kronikleşmiş sorunlarıyla uğraştık. 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldık, ardından Sergen Yalçın görevi bıraktı. Ardından Yücel İldiz ile anlaştık… Bütün sorunlar için siyasi liderlerle görüşme yapıldı, görevde olduğumuz süre boyunca kasaya giren miktar 1 milyon TL. Ben ve arkadaşlarımın katkısı 17 milyon TL'dir. Gittiğimiz her kapıdan elimiz boş döndük. Kredimiz o kadar düşmüş ki, deplasmanda otele girmeden parası isteniyor.Bu görevi her biri birbirinden değerli arkadaşlarla üstlenmiş olmak beni mutlu ediyor. Görevi kabul ederken de birikmiş sorunları çözmeye çalışırken da amacımız Eskişehirspor’un daha fazla zarar görmemesini sağlamaktı. Siyasilerle görüştük, kaynak bulmak yaratmak için çaba harcadık. Sorunlar birkaç insanın çözebileceği boyutu çoktan aşmıştır. Koltuğa yapışıp hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” dedi.

Sinan Özeçoğlı diper yandan 22 Kasım tarihinde yapılacak seçimde yeniden aday olmayacağını da açıkladı.


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