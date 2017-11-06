Fenerbahçe'de Vincent Janssen'den de kötü haber

Hollanda Milli Takımı’ndan davet alan Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, dizinde oluşan sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı

9 Kasım Perşembe günü İskoçya, 14 Kasım Salı günü ise Romanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Hollanda’da Janssen’in yanı sıra Wesley Hoedt ve Michel Vorm da sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan isimler oldu.

Vincent Janssen, Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla 8 maçta 2 gol kaydetti. Fenerbahçe’de Valbuena ve Isla’nın da en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.