Fenerbahçe'ye şok Isla ve Valbuena 3 hafta forma giyemeyecek

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında dün akşam oynanan mücadelede sakatlanan Mauricio Isla ve Mathieu Valbuena’da yırtık tespit edildiği öğrenildi

Valbuena’nın sol bacağının üst kas grubunda ikinci derecede yırtık, Isla’nın ise yine sol bacağında iç yağ bağlarında ikinci derecede kısmi yırtık bulunuyor. İki oyuncunun da önümüzdeki hafta Sivasspor maçında forma giyebilmeleri beklenmiyor. Bein Sports’un haberine göre sarı lacivertli futbolcuların 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.