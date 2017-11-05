Cüneyt Çakır'ın penaltı kararı tartışma yarattı

Süper Lig'de bu hafta Demir Grup Sivasspor ile Atiker Konyaspor arasındaki mücadeleyi yöneten hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararı tartışma yarattı

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede Hasan Ali Kaldırım’ın pozisyonunda vermediği penaltı ile gündeme oturan Cüneyt Çakır, Tottenham-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında da İngiliz ekibinin ilk golünde ofsaytı atlamıştı.

Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçında ilk önce 8. dakikada konuk ekibe penaltı çalan Cüneyt Çakır, 16. dakikada bu kez de ev sahibi ekip lehine penaltı kararı verdi. Ancak pozisyonda Demir Grup Sivasspor’un forvet oyuncusu Thievy Bifouma’nın Atiker Konyaspor’un savunma oyuncusu Eren Albayrak’ın ayağına bastığı gözlendi. Ev sahibi ekip bu hatalı penaltı kararı ile maçta eşitliği yakaladı.