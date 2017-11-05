05/11/2017 09:33


Aykut Kocaman açıklama yaptı istifa mı edecek

Aykut Kocaman

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta rakibi Osmanlıspor ile 1-1'lik skorla berabere kalan sarı lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada istifa sinyali verdi

Kocaman, yaptığı açıklamada bugüne kadar ligde 17 puan topladıklarını hatırlatarak, "Fenerbahçe için çok katlanılır, kabul edilebilir durum değil. Ciddi bir başarısızlık. Ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın faturası da bana ait. Ben de gerekeni yapacağım." diye konuştu. 

Bu seviyedeki takımın ve oyuncuların bu kadar hata yapmaması gerektiğini dile getiren Kocaman, şöyle devam etti: 

"Ortada bir başarı varsa malzemecisinden yöneticisine kadar herkesindir. Başarısızlık da herkesindir. Buradaki başarısızlık herkesin derken, payın büyüğünü önce kendime, sonra da futbolcu grubuna çıkarmam gerekiyor. 3-4 yılda yapabileceğimiz vahim hatayı 11 haftaya sığdırdık. Vardar maçını da eklememiz lazım. Oyuncu grubu için söylüyorum, bu kadar bireysel hatayı kaldırma lüksü yok. Bundan sonra bunu bir şekilde çevirmenin pek mümkünatı yok. 11. hafta itibarıyla hiç düşünmediğimiz, öngörmediğimiz bir tablo var. Kontrol edilebilir ve kabul edilebilir durum değil. Kendi adıma vermem gereken kararı çok net bir şekilde vereceğim. Her zaman her yerde şunu söylüyorum; doğru olan, doğru zamanda doğru şeyi yapabilmek." 

Kocaman, maçın ardından kulüp yönetim kurulu üyesi Ali Yıldırım ile toplantı yaptıkları iddialarını da yalanladı. 

Hiç kimseyle görüşmediğinin altını çizen Kocaman, futbolcularını suçlamadığını, sadece tespitte bulunduğunu dile getirerek, "Bu seviyedeki oyuncuların, bu kadar vahim hata oranı normal değil. Burayı oyuncu, oyun ve antrenman açısından da kurgulayan benim. Bu tespiti yaptıktan sonra kendime dönüyorum. Esas en büyük hata benim. Bu hatanın da bu seviyede bir karşılığı var. Söylediğim çok açık aslında." ifadelerini kullandı. Yönetimden göreve devam talebi gelirse nasıl davranacağı sorulan Aykut Kocaman, "Çok net, gerekeni yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

İlgili Haberler
Göztepe Beşiktaş

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak

Igor Tudor

Igor Tudor Arda Turan transferinin bitmesini istiyor

Osmanlıspor Fenerbahçe

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Cüneyt Çakır

Devler Liginde hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki

Son Dakika Haberleri
Sabahattin Önkibar

Sabahattin Önkibar’a yönelik saldırı Basın Konseyi tarafından kınandı

İbrahim Kalın

Suudi Arabistan'daki tutuklamalar hakkında Türkiye'den açıklama

Prens Talal

Bodrum aşığı Suudi Arabistan prensi tutuklandı

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 5 Kasım altın fiyatları

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam