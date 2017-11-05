Igor Tudor Arda Turan transferinin bitmesini istiyor

Ünlü spor yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaraylı teknik adam Tudor'un Arda Turan transferine sıcak baktığını açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Tudor’un, “Arda kaliteli bir futbolcu, ona takımda yer bulurum” sözlerini sarfettiğini iddia eden Tüzemen, Özbek’in de Arda Turan’ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya yakın olduğunu dile getirdi.

Arda Turan’ın transferinin maliyetini sponsorlara ödetmeyi planlayan Dursun Özbek’in Barselona şehrine giderek yıldız futbolcunun transferi için Katalan ekibiyle görüşme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan Arda Turan, sakatlıklar nedeniyle de kadroya girmekte zorlanıyor.Katalan medyası ise, tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde Türkiye’ye dönmesine kesin gözüyle bakıyor.