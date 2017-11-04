04/11/2017 18:09


Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Osmanlıspor Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam sarı lacivertliler rakibi Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek

Osmanlıspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Osmanlıspor: Hakan, Numan, Maxsö, Vrsajevic, Pinto, Lawal, Musa, Josue, Regattin, Serdar, Umar

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen


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