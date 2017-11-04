Devler Liginde hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. mücadelesinde Tottenham rakibi Real Madrid'i 3-1'lik skorla mağlup etti.
Devlet liginde maçın kazananı ev sahibi ekip Tottenham oldu. Tottenham, rakibine karşı 3 gol kaydetti.
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Tottenham ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Tottenham'ın galibiyet gollerini 27 ve 56. dakikada Del Alli, 65. dakikada Christian Eriksen kaydetti. İspanyol devinin tek golü ise 80. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.
Tottenham puanını 10'a yükseltirken grupta Real Madrid ise 7 puanla ikinci sırada kaldı
Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İngiliz ekibinin ilk golü öncesinde ofsayt itirazları yaşandı.Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta, Tottenham'ın ilk golünde yan hakem Bahattin Duran ofsayt bayrağını kaldırmayınca Madrid cephesi öfkelendi.Dele Alli'nin golünde ofsayt olduğunu düşünen Cristiano Ronaldo, devre arasında Cüneyt Çakır'a uzun süre tepki gösterdi.