Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki geleceği belli oldu

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Beşiktaşlı Cenk Tosun'a talipler artınca siyah beyazlı kulüp ile yollarını ayırıp ayırmayacağı da merak konusu oldu

Siyah beyazlı yönetim Cenk Tosun’u, devre arasında kesinlikle satmamaya karar verdi.Cenk’in satılması sonrası oluşabilecek kötü sonuçların faturasının ağır olacağını düşünen Siyah beyazlı yönetim yaptığı toplantı sonrası, transfer teklifi ile gelen takımları sezon sonu görüşelim diye geri çevirme kararı aldı.

Devler Ligi’nde son oynanan Monaco maçını da boş geçmeyerek gol sayısını 4’e yükselten Cenk Tosun’u, Premier Lig ekipleri yakından takip ediyor.

Cenk’in sezon başında transfer görüşmesi de yaptığı Crystal Palace’ın yıldız golcüye olan ilgisi hala sürerken, bir diğer Premier Lig ekibi Newcastle United da oyuncu için nabız yokluyor.

Ayrıca İspanya’da bu sezon fırtına gibi esen Valencia’nın da Cenk’i takip ettiği biliniyor.

ALTIN SEZONUNU GEÇİRİYOR

Geçen sezonki başarılı performansını bu sene üstüne koyarak artıran ve özellikle Şampiyonlar Ligi’nde attığı birbirinden güzel gollerle Avrupa’nın zirvesine çıkan Cenk Tosun, bu sezon Siyah-beyazlı forma ile çıktığı 14 maçta 9 gol ve iki asist üretmeyi başardı.

FİKRET ORMAN: “O BİZİM EVLADIMIZ”

Başkan Fikret Orman DHA’ya geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Cenk’i 20 milyon euro gibi rakamlara kesinlikle vermeyeceklerini söylemiş, golcü oyuncunun daha değerli olduğunu ve Beşiktaş’ın bir evladı gibi gördüklerini belirtmişti.