04/11/2017 15:47


Cenk Tosun'un Beşiktaş'taki geleceği belli oldu

Cenk Tosun

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Beşiktaşlı Cenk Tosun'a talipler artınca siyah beyazlı kulüp ile yollarını ayırıp ayırmayacağı da merak konusu oldu

Siyah beyazlı yönetim Cenk Tosun’u, devre arasında kesinlikle satmamaya karar verdi.Cenk’in satılması sonrası oluşabilecek kötü sonuçların faturasının ağır olacağını düşünen Siyah beyazlı yönetim yaptığı toplantı sonrası, transfer teklifi ile gelen takımları sezon sonu görüşelim diye geri çevirme kararı aldı.

Devler Ligi’nde son oynanan Monaco maçını da boş geçmeyerek gol sayısını 4’e yükselten Cenk Tosun’u, Premier Lig ekipleri yakından takip ediyor.

Cenk’in sezon başında transfer görüşmesi de yaptığı Crystal Palace’ın yıldız golcüye olan ilgisi hala sürerken, bir diğer Premier Lig ekibi Newcastle United da oyuncu için nabız yokluyor.

Ayrıca İspanya’da bu sezon fırtına gibi esen Valencia’nın da Cenk’i takip ettiği biliniyor.

ALTIN SEZONUNU GEÇİRİYOR

Geçen sezonki başarılı performansını bu sene üstüne koyarak artıran ve özellikle Şampiyonlar Ligi’nde attığı birbirinden güzel gollerle Avrupa’nın zirvesine çıkan Cenk Tosun, bu sezon Siyah-beyazlı forma ile çıktığı 14 maçta 9 gol ve iki asist üretmeyi başardı.

FİKRET ORMAN: “O BİZİM EVLADIMIZ”

Başkan Fikret Orman DHA’ya geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Cenk’i 20 milyon euro gibi rakamlara kesinlikle vermeyeceklerini söylemiş, golcü oyuncunun daha değerli olduğunu ve Beşiktaş’ın bir evladı gibi gördüklerini belirtmişti.

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek'in koltuğu için 3 isim aday gösterildi
teog
TEOG yerine gelecek sistemin açıklanacağı tarih belli oldu
Akınsoft
Türkiye'de bir ilk yaşandı 'AkınRobotics' açıldı
bodrum deprem
Bodrum'da şiddetli deprem bekleniyor mu
Osmanlıspor Fenerbahçe
Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu
İlgili Haberler
Osmanlıspor Fenerbahçe

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Cüneyt Çakır

Devler Liginde hakem Cüneyt Çakır'a büyük tepki

Arda Turan

Barcelona'dan Arda Turan'ın geleceği hakkında flaş açıklamalar

Tugay Kerimoğlu

Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu'dan flaş karar

Son Dakika Haberleri
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Melih Gökçek'in koltuğu için 3 isim aday gösterildi

teog

TEOG yerine gelecek sistemin açıklanacağı tarih belli oldu

Akınsoft

Türkiye'de bir ilk yaşandı 'AkınRobotics' açıldı

bodrum deprem

Bodrum'da şiddetli deprem bekleniyor mu

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam