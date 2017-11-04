Barcelona'dan Arda Turan'ın geleceği hakkında flaş açıklamalar

Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde uzun süredir takımda forma şansı yakalamayan Arda Turan hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Valverde, milli oyuncudan takıma girmek için çaba göstermesini istedi. Arda'ya kapıları kapamadığını vurgulayan başarılı teknik adam; "Umarım Arda motivedir ve durumunu düzeltmeyi düşünüyordur... O çok deneyimli ve yetenekli bir oyuncu... Ancak şu anda sakatlığı bulunuyor... Bu nedenle işin sportif boyutunu gözden geçirmeden önce sakatlığının geçmesini beklemek zorundayız... Sağlıklı olduğu zaman iyi bir alternatif olabilir" diye konuştu.