04/11/2017 12:51


Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu'dan flaş karar

Tugay Kerimoğlu

NTV Spor'da açıklama yapan Tugay Kerimoğlu, “Bundan böyle Türkiye’de teknik direktörlük yapmak istemiyorum” açıklamasında bulundu

Futbolda son dönemde oluşan ortamın ve Türk teknik direktörlere olan güvenin azalmasının bu kararı almasında etkili olduğunu söyleyen Kerimoğlu, “Bize güvenilmeyen böyle bir dönemde daha fazla teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Yetkililer bile Türk teknik adamlara güvenmiyorsa, devam etmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.

Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers’ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk yaşantısını noktalamıştı.  Manchester City kulübü altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray’da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev yapmıştı.


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