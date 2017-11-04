04/11/2017 12:48


Beşiktaş'tan taraftarına 'maça gelmeyin' çağrısı

beşiktaş taraftarı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Leipzig'e konuk olacak olan Beşiktaş, taraftarını karşılaşmaya gelmemeleri konusunda uyardı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden yapılanaçıklamada, “Leipzig ile 6 Aralık’ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçımızı izlemekiçin taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizidüşünerek RB Arena’ya gitmemelerini önemle rica ederiz.” ifadeleri kullanıldı.


silah ve mühimmat
Harabe evde yapılan aramada cephanelik bulundu
Tugay Kerimoğlu
Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu'dan flaş karar
beşiktaş taraftarı
Beşiktaş'tan taraftarına 'maça gelmeyin' çağrısı
sağanak yağış
Akdeniz'de şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor
maltepede yangın
Maltepe'de yangın çıktı ekipler olay yerinde
İlgili Haberler
Tugay Kerimoğlu

Galatasaray'ın efsanesi Tugay Kerimoğlu'dan flaş karar

Kayserispor Trabzonspor

Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Osmanlıspor Fenerbahçe

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak

Göztepe Beşiktaş

Göztepe Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Son Dakika Haberleri
silah ve mühimmat

Harabe evde yapılan aramada cephanelik bulundu

sağanak yağış

Akdeniz'de şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor

maltepede yangın

Maltepe'de yangın çıktı ekipler olay yerinde

WhatsApp

Whatsapp yetkilileri mağdur eden sorun hakkında bilgi verdi

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Açlık ve yoksulluk yayılıyor

Bugünkü iktidar iş başına gelmeden önce seçmene verdiği mesajlarda “Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Milletimizi de enflasyona ezdirmeyeceğiz” demişti. Hükümetin ekonomik politikaları da bunun üzerine ...

Devam