Beşiktaş'tan taraftarına 'maça gelmeyin' çağrısı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Leipzig'e konuk olacak olan Beşiktaş, taraftarını karşılaşmaya gelmemeleri konusunda uyardı

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden yapılanaçıklamada, “Leipzig ile 6 Aralık’ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçımızı izlemekiçin taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizidüşünerek RB Arena’ya gitmemelerini önemle rica ederiz.” ifadeleri kullanıldı.