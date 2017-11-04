04/11/2017 12:26


Osmanlıspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak

Osmanlıspor Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe bu hafta rakibi Osmanlıspor ile mücadele edecek

Osmanlıspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak maç bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

VOLKAN DEMİREL FORMA GİYECEK Mİ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde yedek kulübesinde kalan kaleci Volkan Demirel, teknik direktör Aykut Kocaman'dan forma şansı bekliyor. Ligin ilk 4 haftasında kaleyi koruyan son 6 maçta ise yerini Carlos Kameni'ye kaptıran tecrübeli file bekçisi, bu sezon gösterdiği performansla eleştirilmişti. Teknik direktör Kocaman, son hafta Kayserispor'un 3 golüne engel olamayan Kameni ile Volkan Demirel arasında bir tercih yapacak. Volkan, Osmanlıspor maçında forma giymesi durumunda kariyerinin 600. resmi maçını oynayacak.

 

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