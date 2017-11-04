04/11/2017 07:47


2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanabilir

Atatürk Olimpiyat Stadı

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadı da aday oldu

AUEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ve Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Estadio da Luz'un (Işık Stadı) 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline aday oldukları duyuruldu.

2020 yılındaki UEFA organizasyonlarına aday olmak için başvuruların 22 Eylül'de alınmaya başlandığı ve başvuru tarihinin 31 Ekim'de sona erdiği ifade edildi.

Öte yandan, 2020 UEFA Avrupa Ligi finali için Polonya'nın Gdansk şehrinde bulunan Gdansk Arena ile Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı yarışacak.

UEFA İcra Kurulunun, 2020 yılındaki bu organizasyonlara ev sahipliği yapacak statları, Haziran 2018'de açıklayacağı belirtildi.Atatürk Olimpiyat Stadı, 2005 yılında Liverpool ile Milan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.


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