03/11/2017 13:03


17 yaşındaki genç futbolcu antrenmanda can verdi

Joel Lobanzo

Belçika'da Royal Antwerp'ta forma giyen Joel Lobanzo, antrenmanda geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

Geçtiğimiz Salı günü altyapı takımıyla antrenmana çıkan 17 yaşındaki futbolcunun kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Trajik olaya şahit olan futbolcu ve kulüp çalışanlarına psikolojik destek vermeye hazır olduklarını belirten Royal Antwerp Kulübü, Belçikalı oyuncunun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.


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