Tarık Ongun'u yaralayan taraftar bakın kim çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçtiğimiz haftalarda oynanan dev derbide hakem Tarık Ongun'a yönelik saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, D.B isimli şüphelinin bir öğretmen olduğu öğrenildi. Kırklareli'nde ikamet eden D.B, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli soruşturmayı yürüten İstanbul Spor Savcısı Asım Ekren'e ifade verdikten sonra serbest kaldı. Diğer şüpheli L.MY. de daha önce gözaltına alınmıştı.