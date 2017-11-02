Medipol Başakşehir Hoffenheim maçı ilk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında rakibi Hoffenheim'i konuk edecek
Medipol Başakşehir ve Hoffenheim arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı 2 Kasım Perşembe akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Napoleoni, Tunay, Kerim Frei, Mevlüt
HOFFENHEIM: Baumann, Nordtveit, Zuber, Hoogma, Grillitsch, Schulz, Vogt, Kerem Demirbay, Amiri, Wagner, Kramaric