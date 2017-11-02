TFF açıkladı işte PFDK'dan çıkan ceza kararları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bazı kulüp ve futbolculara ceza yağdırdı

TFF'de yer alan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.11.2017 tarih ve 24 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 30.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT J, KUZEY KALE ARKASI ALT J BLOK, GÜNEY KALE ARKASI ALT J BLOK bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu OLCAY ŞAHAN'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş. sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu PAPA ALIOUNE NDIAYEhakkında, ihraç sonrasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. sporcusu SANDRO RANIERE GUIMARAES CORDEIRO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 30.10.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan OKUL AÇIK TRİBÜN üst C,D,E,F ve OKUL AÇIK TRİBÜN alt K,L,M,N bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GENÇLERBİRLİĞİ sporcusu ZEKİ YAVRU'nun, 28.10.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - EVKUR YENİ MALATYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F1 ve MARATON F2 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 30.10.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTINORDU A.Ş. hakkında, 29.10.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, mensubunun akredite edilmediği alanda yer almasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada ALTINORDU A.Ş. görevlisi CÜNEYT YİS'in, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig Beyaz grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ELAZIĞSPOR Kulübü sporcusu KADİR BEKMEZCİ'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- Saha Komiseri DENİZ KIZILCIK'ın, 29.10.2017 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, görevinin gereklerini yerine getirmemesi suretiyle görevi ihmali nedeniyle takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- EYÜPSPOR Kulübünün, 30.10.2017 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ - EYÜPSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- AFJET AFYONSPOR Kulübü hakkında, 29.10.2017 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

14- MERSİN İDMANYURDU Kulübü başkanı MAHMUT KARAK'ın, 29.10.2017 tarihinde Mersin Stadyumunda oynanan MERSİN İDMANYURDU - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle ve müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti nedeniyle takdiren 5 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 43.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- GÜMÜŞHANESPOR Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan GÜMÜŞHANESPOR - HACETTEPE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÜMÜŞHANESPOR Kulübü yöneticisi MURAT KAYAHAN BÜYÜKBAYRAKTAR'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 33.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR -FETHİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, lig bayrağını bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ALTAY Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan ALTAY - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarınca 4.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan ALTAY - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK - SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OTTOCOOL KARAGÜMRÜK Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK - SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- PENDİKSPOR Kulübünün, 28.10.2017 tarihinde oynanan PENDİKSPOR - NİĞDE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KOZAN BELEDİYESPOR Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan KOZAN BELEDİYESPOR - BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan BAYRAMPAŞA - YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü kaleci antrenörü KIVANÇ BOZKURT'un, 29.10.2017 tarihinde oynanan MUĞLASPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- EROKSPOR A.Ş. Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan EROKSPOR A.Ş. - DİYARBEKİR SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada sağlaması gereken ambulansın geç gelmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, 02.11.2017 tarihinde oynanan KAYSERİ ERCİYESSPOR - 1461 TRABZON TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabakada ambulans bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAYSERİ ERCİYESSPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. - UTAŞ UŞAKSPOR TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. doktoru ALİ OSMAN ÇOLAK'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü yöneticisi MEHMET KOLBUDAK'ın, 29.10.2017 tarihinde Kızılcabölük Semt Sahasında oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR - ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- CİZRESPOR Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan CİZRESPOR - ARSİNSPOR FK TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- PAYASSPOR Kulübünün, 29.10.2017 tarihinde oynanan PAYASSPOR - OSMANİYESPOR FK TFF 3. Lig 3. grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü sporcusu FATİH ÖKSÜZ'ün, 28.10.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA CAMUNAK'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ile cezalandırılmasına,

32- ADANASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ALPEREN SOYLU'nun, 28.10.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - ADANASPOR A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemine yönelik ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."