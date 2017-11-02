TFF Caner Erkin'in cezasını onayladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu tarafından Başakşehir maçında hakeme küfür ettiği tespit edilen Caner Erkin'e verilen 6 maç men cezası onaylandı

TFF'den yapılan açıklamada, tahkim kurulunun, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta hakeme yönelik hareket ve hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Caner Erkin'e verilen 6 maç men ve 43 bin 500 lira para cezasına yönelik itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, siyah-beyazlı futbolcuya verilen cezayı onadığı ve erteleme talebini de reddettiği belirtildi.TFF Tahkim Kurulunun, Galatasaray idarecisi Hasan Tankaya'ya verilen 3 ay hak mahrumiyeti cezasını ise kaldırdığı duyuruldu.

Caner Erkin'in Süper Lig'de cezalı olacağı maçlar şöyle;

Alanyaspor (D)

Göztepe (D)

Akhisarspor

Yeni Malatyaspor (D)