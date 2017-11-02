02/11/2017 15:16


Hakan Altun babasının cenazesinde fenalaştı

Hakan Altun

Sanatçı Hakan Altun, babası Hasan Altun'un cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Cenaze töreninde fenalaşan Altun'a çevresindekiler yardım etti

Fatih Camii’nin ami avlusuna dolduran sevenleri Altun’a taziyelerini sunmak için izdihama neden oldu. Avluda taziyeleri kabul esnasında fenalaşan Altun, bir sandalyeye oturtularak elini yüzünü yıkadı. Daha sonra kendine gelen Altun tekrar babasının naaşının başına geçerek namaza katıldı. Cenazenin kaldırılması esnasında yasanan izdihamdan dolayı bir kez daha fenalaşan Hakan Altun, Tuncay Şanlı ve Ercan Saatçi’nin yardımı ile cenaze arabasına bindirildi. Altun’un cenazesi Zeytinburnu Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. 

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