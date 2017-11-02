02/11/2017 14:28


Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maç programı

süper lig

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maç heyecanı yarın akşam Galatasaray ile Gençlerbirliği arasındaki mücadele ile başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom)

4 Kasım Cumartesi:

14.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Kayserispor-Trabzonspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

19.30 Osmanlıspor-Fenerbahçe (Osmanlı)

5 Kasım Pazar:

14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.30 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

19.30 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)

 
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