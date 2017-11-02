02/11/2017 14:24


Şampiyonlar Ligi hesabından Beşiktaşlı Cenk Tosun hakkında bomba paylaşım

Cenk Tosun

Şampiyonlar Ligi’nde görev aldığı daha önceki 3 maçta gol kaydeden Beşiktaşlı Cenk tosun dün akşam Monaco'ya karşı verdiği mücadelede 1 gol daha attı

Attığı penaltı golüyle beraberliği getiren milli futbolcu 4’te 4 yaparak Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi başarısına müthiş bir katkıda bulundu. Son iki sezondaki gol sayısını da 5’e yükselten Cenk, Oktay Derelioğlu’nu geçerek Beşiktaş’ın Devler Ligi’ndeki en golcü oyuncusu oldu.

Maçın ardından Şampiyonlar Ligi hesabından yapılan Cenk Tosun paylaşımı da gecenin en çok dikkat çeken olayı oldu. Monaco’ya attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol krallığı yarışının içine giren tecrübeli oyuncu için gözlük efekti kullanan hesap ‘4 maç 4 gol’ mesajı paylaştı.

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