02/11/2017 08:20


Hamza Hamzaoğlu’na büyük şok! Haciz memurları kapısına dayandı

Hamza Hamzaoğlu

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Beşiktaş'ta bulunan evinin kapısına haciz memurları dayandı

Türk futbolunda son dönemlerin en önemli teknik adamlarından Hamza Hamzaoğlu, evlilik dışı ilişki yaşadığı Denizlispor'un eski medya sorumlusu Sinem Yanmaz'la iki hafta önce mahkemelik olmuştu. Yanmaz, geçen yıl Hamzaoğlu'nun çocuğunun babası olduğunu sosyal medyadan ilan etmiş, “Evet benim oğlum” açıklamasını yapan ünlü teknik adam ise “Eşref Çınar'ı ilk günden nüfusuma kaydettim. Babalık görevlerimi de yerine getiriyorum” demişti. Ancak geçen 1 yılın ardından, şu an 6 yaşındaki çocuğun annesi Sinem Yanmaz, Hamza Hamzaoğlu'nun “babalık görevini yerine getirmediği” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

RESMİ OLARAK ARAÇLARINA EL KONDU

Aylık nafaka 3500 tl ödemesi gereken Hamzaoğlu, ödenmeyen nafakalar ve avukat parası ile 8500 tl tedbir nafakası ödenmediği için icraya verildiği öğrenildi. Önceki gün Yanmaz ve avukatları Hamzaoğlu'nun Beşiktaş'taki evine polis ekibi ve çilingir ile gitti. Ancak evde sadece teknik direktörün temizlikçisi vardı. İlk başta kapıyı açmayan kadın daha sonra kapıda polis ve çilingiri görünce pes etti. Mağdur Sinem Yanmaz'ın avukatları Özkan Sencer Karadöl ve Süleyman Okan Kayaalpli basın mensuplarına açıklama yaparak; ”Mahkemece kararı verilmiş nafaka borcunda iki tanesi ödenmemiş. Süresinde ödenmediği için yasal prosedürü yerine getirdik. Artık ödeyeceklerini söylediler. Resmi olarak araçlarına da haciz ve el koydurduk. Bankalara da yazı gönderdik” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü

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