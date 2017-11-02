02/11/2017 08:16


Cüneyt Çakır Ronaldo'nun itirazına kulak asmadı

Tottenham Hotspur Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Tottenham ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır'ın o kararı Ronaldo'yu kızdırdı

Tottenham’ın Dele Alli ile bulduğu golde ortayı yapan Kieran Trippier’in ofsaytta olduğunu çözemeyen Cüneyt Çakır ve ekibi, İspanyolların tepkisine neden oldu. İspanyol basını net ofsaytı atlayan Cüneyt Çakır ve ekibinin, takdir haklarını da sürekli Tottenham’dan yana kullandığını iddia etti. Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da, Cüneyt Çakır ilk yarıyı bitirdiğinde tecrübeli hakemin yanına giderek itirazını dile getirdi.

Pozisyonda hem golü atan Dele Alli’nin hem de Trippier’in ofsaytta olduğu net bir şekilde görünürken, Cüneyt Çakır’ın yardımcısı Tarık Ongun’un pozisyonda durduğu yerin hatalı olduğu gözlendi. Real Madrid’in son savunmacısı ile aynı hizada durması gereken Tarık Ongun’un, onun yerine Tottenham’ın hücum oyuncuları ile aynı hizada olması dikkat çekti. Karşılaşmada daha sonra iki gol daha bulan Tottenham, 3-0 öne geçmeyi başardı. Real Madrid’in Ronaldo ile bulduğu gol teselliden öteye gidemedi. Karşılaşma 3-1 Tottenham’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan karşılaşmanın 89. dakikasında Tottenham’ın ilk iki golünü atan Dele Alli’nin, Sergio Ramos’a attığı tekme sonrası kırmızı kart çıkarmayan Cünety Çakır’ın, pozisyonu sarı kartla geçiştirmesi de Real Madrid’de forma giyen yıldızların tepkisine neden oldu.


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