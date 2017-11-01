01/11/2017 19:44


Fenerbahçe Osmanlıspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak istiyor

fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de maç hazırlıkları sürüyor

4 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile yapacağı maç öncesi Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.Futbolcuların, üç gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladıkları kaydedildi.Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


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