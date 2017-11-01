01/11/2017 19:40


Bomba iddia Alex de Souza Beşiktaş ile anlaştı

Alex de Souza

Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Beşiktaş'ın altyapı sorumluluğu görevine getirileceğine dair basında çıkan haberlere yanıt verdi

Fenerbahçe'de bir zamanlar forma giyen efsane futbolcularından Alex De Souza, resmi Twitter hesabından Beşiktaş iddialarına cevap verdi.Brezilyalı eski futbolcu, Beşiktaş ile alt yapı sorumluluğu konusunda anlaştığı haberine gülerek ''Türk basını çok komik'' cevabını verdi.Alex'in bu tweetinin ardından başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere çok sayıda Türk taraftarlar unutulmaz futbolcuyu mesaj yağmuruna tuttu.

 


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