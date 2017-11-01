01/11/2017 16:21


Galatasaraylı teknik direktör o futbolcuyu sildi

Igor Tudor

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, Sinan Gümüş'e bu sezon forma şansı vermedi

Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon ligin son 4 haftasında Igor Tudor tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü. Genç futbolcu bu maçlarda 5 gol 1 asitlik performans ortaya koyarak, hem teknik heyeti hem de taraftarları heyecanlandırdı.

Ancak yaz transfer döneminde yaşanan gelişmeler Sinan’ı gözden düşürdü. Maaşına zam isteyen ancak yönetimden beklediği cevabı alamayan Sinan, takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Sinan’ı isteyen kulüpler, Galatasaray’ın belirlediği ödemeyi kabul etmeyince 23 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılı takımda kaldı.

Transfer dönemindeki tavırlarıyla hem yönetimin, hem Igor Tudor’un gözünden düşen Sinan Gümüş forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bruma ve Podolski gibi isimlerin ayrılması sonrası geçen sezona göre oynadığı bölgede daha az rakibi bulunan hücum oyuncusu, bu sezon tüm maçlarda kadroda olmasına rağmen yalnızca 25 dakika sahada kalabildi.


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