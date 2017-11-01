35 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden futbolcu Abubakari Yakubu hayata gözlerini yumdu

Ajax altyapısında futbola başlayan ve kariyerini burada sürdüren defansif orta saha oyuncusu Yakubu, ardından Vitesse’ye transfer olmuştu. 2009 yılında Vitesse’den ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan Ganalı futbolcu daha sonra kariyerine nokta koydu.

Gana Milli Takımı’nın formasını 13 kez terleten Yakubu, 2006 Dünya Kupası’nda da mücadele etmişti. Hollanda kariyerinde 145 maça çıkan Yakubu, 5 asist yaparken Şampiyonlar Ligi’nde ise 11 maçta görev aldı.